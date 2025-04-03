Жительница Костаная обратилась в редакцию alau.kz. Она возмущена ситуацией, в которой оказались жители дома, точнее дети, гуляющие вд дворе.

Как она сообщает, по адресу Баймагамбетова, 164 будут менять кровлю. И, как предполагает женщина, для рабочих здесь установили биотуалет.

«Так установили туалет во дворе Байтурсынова, 57, Баймагамбетова, 164 — будут на 164 доме менять кровлю. Мы обратились и в СЭС, и в экологию, и в ikomek, и в ПКСК «Виктория», и в горакимат, и даже к участковому, но с утра как стоял, так и стоит, представляете какая вонь будет стоять, и как детям играть, а еще двор в центре проходной, тут будет ад. Что делать, куда еще обращаться ? ЖКХ трубку весь день не берут, остается только Президенту отправить. А вопрос в том, что его надо поставить за мусорками там, где стоял туалет, когда ремонтировали кровлю на Байтурсынова, 55. Что делать, куда обращаться ? Какой-то замкнутый круг», — пишет жительница Костааня.

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