В своем ежегодном послании глава государства остановился и уделил большое внимание вопросу безопасности на дорогах. В частности речь шла о водителях электросамокатов, которые популярны среди городского населения не первый год.

«Необходимо всем обществом формировать культуру вождения. Следует обратить внимание на электросамокаты, эта тема оживленно обсуждается в обществе. Два года назад были внесены законодательные изменения, которые предусматривают ограничения при движении по пешеходным дорожкам, но ситуация в общественных местах сильно не изменилась, граждане все еще подвергаются опасности», — сказал в послании президент РК Касым-Жамарт Токаев.

В Костанайской области электросамокаты тоже имеют спрос среди населения. Это можно понять по открывающимся здесь крупным сетевым компаниям и все большем количестве предпринимателей, которые предоставляют их в аренду. В департаменте полиции рассказали, что для профилакти ДТП проводят проверки среди самокатчиков. С начала года, по словам старжей порядка, они охватили больше 1200 граждан и среди них выявили 105 нарушений. Это управление самокатом в состоянии опьянения, перевозка пассажиров и езда по проезжей части без необходимой экипировки.

«В 2025 году совершено 4 ДТП с участием электросамокатов из них 3 ДТП по вине лиц, которые управляли электросамокатами. Если сравнивать с прошлым годом, то уровень ДТП пошел на спад, потому что в прошлом году таких дорожно-транспортных происшествий было 6, из 4 по вине водителей самоката»,- отметила старший инспектор по особым поручениям группы по надзору за дорожным движением УМПС ДП Костанайской области Олеся Бабич.

Тем временем, большинство жителей областного центра, а именно те, что ходят в основном пешком, стали замечать, что водители таких самокатов бросают транспорт как попало, а бывает, что электросамокаты и вовсе лежат разобранные по частям.

«У них звука нет, они так тихо ездят и на большой скорости, то есть, когда ты идешь, пешеходу практически не слышно, что позади тебя едет этот самокат и как бы они могут спокойно задавить человека, ну не задавить, сбить.-И, потом вот так вот разбросанные постоянно стоят на дорогах пешеходных, постоянно их приходится обходить».

«Вообще, в городе большая необходимость в велодорожке, не знаю, вот прям от КЖБИ до КСК. Потому что велосипедов много и на самокатах, дети катаются. Мне кажется, было бы очень хорошо, если бы была специально выделенная трасса, как в триатлон парке сделали, вообще шикарно. А потом, часто идешь утром, они ставят их на тротуарах, тоже мешает, я думаю».

«Вообще, удобно. Я считаю, что удобно, тем, что быстро возможно куда то добраться. На счет безопасности не знаю, потому что я видела много случаев, когда люди падали, что-то не ломали, но все же падали. И, то что они передвигаются, могут задеть людей».

В департаменте полиции напомнили, что с 2023 года в Казахстане действуют правила передвижения на электросамокате. Например, запрещено ездить на нём вдвоем и перевозить грузы, управлять им на проезжей части можно только с 18 лет при наличии водительских прав и шлема. Штрафы за такие нарушения варьируются от 19 до 39 тысяч тенге.

