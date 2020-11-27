ДТП, мошенничество, кражи. Более 100 граждан обратились за помощью в единый день приема в Костанайской области

26 ноября по всей стране прошел единый день приема граждан в формате онлайн на платформе «Zoom». В Костанайской области территориальными подразделениями и руководством ДП Костанайской области приято более 100 граждан, которые обратились по разным вопросам. Большинство из них касались расследования уголовных дел и общественной безопасности.

Начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов уверен, что в рамках реализации концепции «Слышащего государства» важно обеспечить обратную связь с населением. Дело правопорядка напрямую зависит от участия граждан в этих вопросах и меняет формат работы полиции.

К примеру, к начальнику отдела полиции Карабалыкского района Нуржану Ахметову обратился Сергей Дядик, который рассказал, что в июле этого года из его дома был украден сотовый телефон. В ноябре полицейские вернули похищенное.

«Я обратился в полицию с заявлением о краже. Уже честно и не наделся, что телефон найдут. Полицейские рассказали, что нашли мой телефон у жителя города Костаная, через имей код, который был занесен в базу похищенных вещей», — рассказал Сергей Дядик.

Ганижамал Отобраева обратилась в полицию Денисовского района. Жительнице села полицейские вернули лошадь, которая пропала из табуна еще в октябре текущего года. Участковыми инспекторами Багдатом Кенешовым и оперуполномоченный Медетом Ибраевым в результате проведенных поисковых мероприятий в соседнем поселке Красноармейское лошадь была обнаружена и возращена хозяйке.

К начальнику ДП Костанайской области, который принял 20 граждан, обращались по разным вопросам. Несколько дел, касались расследования дорожно-транспортных происшествий, мошенничеств и других уголовных дел.

На приеме были и острые вопросы. К примеру, адвокат Самет Саламатов обратился с жалобой на расследование ДТП, в котором пострадали две женщины. Он считает, что следственные действия проведены не в полном объеме. А Культай Демисенова рассказала, что стала жертвой мошенников, которые обманули не только ее.

«Все дела взяты на контроль. В настоящее время более половины всех уголовных дел расследуются в электронном формате, это обеспечивает прозрачность процесса», — отметил Бекет Аймагамбетов.

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