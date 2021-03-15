ДТП на автодроме. Суд оправдал девушку, въехавшую на экзамене в машину автошколы

Жительницу Костаная, попавшую в ДТП на автодроме во время сдачи экзамена, оправдал суд, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Решение специализированного административного суда города Костаная, согласно которому Жадра Жунуспекова была признана виновной в ДТП на автодроме, отменил Костанайский областной суд. Апелляционная жалоба адвоката была удовлетворена. Во внимание был принят тот факт, что автомобиль, в который въехала кандидат в водители, находился на территории незаконно.

«Пунктом 57 «Правил приема экзаменов…» предусмотрено, что во время практического экзамена на территории автоматизированного автодрома не допускается движение транспортных средств, кроме используемых для приема практических экзаменов, и пешеходов, кроме лиц, непосредственно занятых в приеме практических экзаменов. Как установлено судом, во время сдачи кандидата в водители Жунуспековой Ж. М. такого экзамена на автодроме находилось транспортное средство Mitsubishi RVR под управлением обучающегося и водителя-инструктора. Данное обстоятельство стало проявлением несоблюдения требований безопасности и является дополнительным основанием для освобождения Жунуспековой Ж. М. от административной ответственности», — указано в постановлении Костанайского областного суда.

Сейчас требование об отсутствии инструктора в кабине обусловлено тем, чтобы он не помогал в сдаче экзаменов. Но суд отметил, что его присутствие все же необходимо.

«По мнению суда, контроль действий инструктора во время сдачи практического экзамена по вождению является задачей, которая решается технически, путем установки устройств, отслеживающих и фиксирующих действия инструктора», — сообщается в постановлении суда.

Уже дальше в гражданском порядке будут решать, кто и кому будет выплачивать компенсацию за пострадавший в ДТП автомобиль.

Напомним, ранее экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП. Жадра Жунуспекова 31 декабря 2020 года попала в ДТП на автодроме. Сдавая экзамен, она, не справившись с управлением, въехала в автомобиль, принадлежащий автошколе. В момент столкновения машина стояла, а курсант и инструктор ждали очереди для выполнения упражнения «параллельная парковка». По словам девушки, она заехала на бордюр и, съезжая с него, въехала в стоящий автомобиль.

В итоге суд признал Жадру виновной в ДТП. Она должна теперь уплатить штраф в размере 116 676 тенге и возместить материальный ущерб владельцу пострадавшего авто. Ответственность за ДТП Жадра Жунуспекова с себя не снимает, но считает, что условия в автоЦОНе спровоцировали эту ситуацию. Иначе она бы просто въехала в бордюр, считает девушка.

Оправданная судом Жадра Жунуспекова очень рада тому, что справедливость восторжествовала. Она благодарит своего адвоката Асхата Куанышбаева, который не дал ей опустить руки и помог доказать суду абсурдность сложившейся ситуации.

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