Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданина С. к ТОО «М» и гражданину Ж. о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.
ДТП на ремонтируемом участке дороги
В ходе судебного разбирательства установлено, что ТОО «М» на основании договора о государственных закупках выполняло работы по текущему ремонту автодороги районного значения. Ответственным за производство работ на данном участке был назначен гражданин Ж.
В ноябре 2024 года истец, передвигаясь на автомобиле по автодороге «Владимировка – Воробьёвское», столкнулся с препятствием в виде насыпи щебня, складированной на полосе движения работниками подрядной организации. В результате происшествия автомобиль получил механические повреждения, а водитель — телесные повреждения в виде закрытого перелома позвоночника.
Ответственность работодателя
Суд указал, что в соответствии с нормативным постановлением Верховный Суд Республики Казахстан и положениями Гражданского кодекса, в случаях, когда вред причинён работником при исполнении трудовых обязанностей, ответственность за причинённый ущерб несёт работодатель.
В данном случае суд пришёл к выводу, что вред был причинён истцу в результате неправомерного бездействия ответственного лица при исполнении служебных обязанностей. Следовательно, ответственность за возмещение материального ущерба возлагается на ТОО «М».
Размер ущерба подтверждён экспертизой
Стоимость восстановительного ремонта транспортного средства и расходы на диагностику подтверждены отчётом независимого оценщика, который суд признал допустимым и достоверным доказательством.
Также судом установлено, что причинение вреда здоровью истца находится в прямой причинно-следственной связи с действиями работников подрядной организации.
Более 11 миллионов тенге в пользу истца
С учётом всех обстоятельств суд пришёл к выводу о частичном удовлетворении иска. С ТОО «М» в пользу истца взысканы материальный ущерб и компенсация морального вреда на общую сумму свыше 11 миллионов тенге.
Решение суда на данный момент не вступило в законную силу.
