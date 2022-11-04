ДТП на трассе. Потребовала помощь бригады медико-спасательного пункта

3 ноября в 23:52 для оказания экстренной медицинской помощи бригадой трассового медико-спасательного пункта «Щербаково» был совершен выезд на 557 км трассы М-36 автодороги «Екатеринбург-Алматы».
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В результате ДТП произошло опрокидывание в кювет легкового автомобиля марки ВАЗ 2115.
Бригадой трассового медико-спасательного пункта была оказана медицинская помощь водителю автомашины 1990 года рождения. Поставлен диагноз: ушиб локтевого сустава, резаная рана кисти слева. Состояние пострадавшего стабильное, в госпитализации не нуждается.
Остальные участники происшествия получили медицинскую помощь от бригады скорой медицинской помощи и были госпитализированы в больницу города Тобыл.
Для извлечения пострадавшего из авто применялось аварийно-спасательное оборудование, комби-инструмент и насосная станция.
При ухудшении погодных условий ДЧС Костанайской области рекомендует ограничить выезда за пределы населенных пунктов .
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