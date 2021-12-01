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ДТП на «затобольском» мосту прокомментировали полицейские

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Произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. 

Происшесвтие случилось накануне. Столкнулись автомобили «Ниссан» и «Лада Гранта».

По информации полиции, автомобиль «Ниссан» ехал из Костаная в Тобыл.

Со слов водителя, на обочине стоял автомобиль. Он решил его объехать.Выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».

Пострадавших нет. Собран материал.

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