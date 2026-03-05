USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

ДТП произошло на перекрёстке в Костанае

— Сегодня, 13:33
Изображение для новости: ДТП произошло на перекрёстке в Костанае

Фото ДП области

5 марта 2026 года на пересечении улиц Текстильщиков и К. Батыра в Костанае произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с автомобилем Subaru, который двигался впереди.

В результате аварии водитель ВАЗ получил ушибы. После медицинского осмотра мужчина отказался от госпитализации .

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В полиции напоминают, что несоблюдение дистанции между транспортными средствами является одной из наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий.

Правоохранители призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожные и погодные условия, не превышать скорость и сохранять внимательность за рулём. От дисциплины и ответственности каждого водителя зависит безопасность всех участников дорожного движения.



