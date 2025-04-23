USD 518.07 EUR 595.21 RUB 6.37

ДТП с полицейским автомобилем произошло на трассе в Костанайской области

— Сегодня, 12:09
Изображение для новости: ДТП с полицейским автомобилем произошло на трассе в Костанайской области

По факту ДТП с участием полицейского автомобиля проводится проверка.

22 апреля в половине седьмого вечера, на автодороге областного значения «Сарыколь — Костанай» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебной автомашины «KIA Cerato» и Toyota Estima.

По предварительным данным, водитель служебной автомашины, не убедившись должным образом в безопасности маневра, совершил разворот, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие со встречным автомобилем.

В результате ДТП пострадавших нет. В настоящее время по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.