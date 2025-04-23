По факту ДТП с участием полицейского автомобиля проводится проверка.

22 апреля в половине седьмого вечера, на автодороге областного значения «Сарыколь — Костанай» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебной автомашины «KIA Cerato» и Toyota Estima.

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По предварительным данным, водитель служебной автомашины, не убедившись должным образом в безопасности маневра, совершил разворот, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие со встречным автомобилем.

В результате ДТП пострадавших нет. В настоящее время по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия.

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