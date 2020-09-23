ДТП с участием четырех машин в Костанае — видео

22 сентября в 18:35 часов в городе Костанай на пересечении улиц Каирбекова – Толстого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех машин.
61-летний водитель автомобиля «Лексус», следуя по улице Каирбекова в направлении КЖБИ со стороны КСК, не правильно выбрав скорость движения, совершил столкновение с тремя автомашинами: «Toyota», «Toyota» и «Nissan».
В результате ДТП 42-летняя водитель «Toyota» получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.
По факту ДТП собран материал, для принятия процессуального решения. У водителя «Lexus» взята кровь для проведения глубокого анализа.
В ДП Костанайской области просят граждан соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения!
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области