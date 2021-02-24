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ДТП с участием пяти автомобилей произошло на трассе в Костанайской области

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Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, в результате сложных погодных условий на трассе «Костанай-Карабутак» произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

В результате ДТП получил телесные повреждения водитель автомобиля «Лексус». Столкнулись «Фольксваген» с микроавтобусом. Остановился еще один микроавтобус, чтобы проверить, есть ли пострадавшие. В него врезался «китайский грузовик», и в них четверых врезался «Лексус».

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