ДТП с участием трех автомобилей произошло в Костанае

8 сентября около 21:30 часов на пересечении улиц Назарбаева — Баймагамбетова произошло ДТП с участием трех автомашин, сообщили в ДП Костанайской области. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

22-летний водитель автомашины Хендай, следуя по улице Баймагамбетова, при повороте на проспект Назарбаева не уступил дорогу водителю автомашины марки Мерседес. От удара Мерседес совершил столкновение с автомашиной марки Митсубиши.

В результате ДТП, водители автомашин Хендай и Мерседес с различными телесными повреждениями были госпитализированы в больницу.

По данному факту ДТП, полицией начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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