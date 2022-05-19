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ДТП с участием внедорожника и «копейки» возле Федоровки прокомментировали медики и полицейские

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Наши подписчики поделили с редакцией Алау кадрами ДТП, которое произошло недалеко от поселка Федоровка Костанайской области.

Судя по записи, участниками происшествия стали два авто — внедорожник белого цвета и  оранжевый ВАЗ 2110, именуемый в народе «копейка». Пресс-секретарь Управления здравоохранения акимата Костанайской области сообщила, что в данном происшествии пострадал один человек. С травмами спины и живота он доставлен в Федоровскую районную больницу.

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области по данному факту сообщили следующее: «Водитель автомобиля марки Тойота (1957гр), не убедившись в совершении маневра «обгон», совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-21011, под управлением водителя 1955 года рождения. Последний был госпитализирован в больницу». Департамент полиции призывает граждан к соблюдению правил дорожного движения. По факту ДТП собран материал для принятия последующего процессуального решения.

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