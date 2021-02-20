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ДТП со сбитым пешеходом прокомментировали в полиции

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Как сообщает пресс-служба ДП области, 19 февраля около 17:00 часов в областном центре по улице Кобыланды батыра на регулиуемом пешеходном переходе 48-летнего мужчину сбил «Камаз» под управлением 37-летнего водителя.

Водитель грузовика ехал со стороны улицы Курганской в центр города.

Пострадавшего госпитализировали больницу.

По факту ДТП собран первоначальный материал для принятия решения.

 

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