ДТП со сбитым пешеходом прокомментировали в полиции

Как сообщает пресс-служба ДП области, 19 февраля около 17:00 часов в областном центре по улице Кобыланды батыра на регулиуемом пешеходном переходе 48-летнего мужчину сбил «Камаз» под управлением 37-летнего водителя.

Водитель грузовика ехал со стороны улицы Курганской в центр города.

Пострадавшего госпитализировали больницу.

По факту ДТП собран первоначальный материал для принятия решения.

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