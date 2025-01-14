Дорожно-техническая инспекция ДП Костанайской области подвела итоги работы за 2024 год. В регионе протяженность автодорог общего пользования составляет более 11 тысяч километров. В течение прошлого года инспекция провела свыше 3,5 тысячи проверок автодорог, охватив 54 200 километров. В ходе этих мероприятий полицейскими было выдано почти 4 тысячи предписаний по устранению выявленных нарушений.

Наибольшие проблемы, связанные с состоянием дорог, касаются отсутствия или изношенности дорожных знаков, неисправной работы светофоров, недостаточного освещения вдоль дорог, а также дефектов дорожного покрытия — это ямы, выбоины, и несвоевременной очистки дорог от снега и наледи. В результате проведенных проверок к административной ответственности было привлечено 482 должностных лица, в том числе 113 представителей государственных органов, таких как акимы и их заместители, а также начальники ЖКХ. Общая сумма наложенных штрафов составила более 7,8 млн тенге.

«В августе 2024 года полиция привлекла представителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата области за несвоевременную установку дорожных знаков на трех автодорогах областного значения «Узынколь-Сарыколь», «Костанай-Введенка», «Рудный – Качар-Федоровка». В ноябре того же года в посёлке Карасу на улице Советская 60-летний водитель автомобиля «Volkswagen» совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался. В ходе расследования полицейские выявили отсутствие искусственного освещения на участке дороги, а также наличие наледи и снежных насыпей на обочинах. Эти недостатки стали факторами, способствовавшими ДТП», — сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Экспертиза показала, что водитель не мог избежать столкновения. Дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления, но местные власти были привлечены к ответственности за ненадлежащее содержание дороги и оштрафованы на 15 МРП или 55 380 тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.