ДТП в часы пик: полиция Костаная назвала причины аварий и усилила контроль

Большинство дорожно-транспортных происшествий в Костанае происходит в часы пик. Об этом сообщил начальник управления полиции города Булат Иманов.
По его словам, анализ аварийности показывает, что наибольшее число ДТП фиксируется в утренние, дневные и вечерние часы:
с 08:00 до 10:00 — 19 аварий,
с 13:00 до 15:00 — 27,
с 18:00 до 20:00 — 21.
Как отмечают в полиции, основными причинами остаются невнимательность водителей, превышение скорости и нарушение правил дорожного движения.
На ситуацию влияет и рост транспортной нагрузки. Ежедневно через область транзитом проходит более 10 тысяч автомобилей, значительная часть — через дороги областного центра. Кроме того, за последние пять лет количество транспорта в городе увеличилось более чем на 29 тысяч — с 69 724 до 98 785.
В целях снижения аварийности усилена профилактическая работа. Только за последнее время выявлено 746 фактов использования мобильного телефона за рулём, 46 случаев выезда на встречную полосу, задержаны 93 водителя в состоянии опьянения. Также зафиксировано 691 нарушение, связанное с непредоставлением преимущества пешеходам, и более 2,5 тысячи нарушений со стороны самих пешеходов.
Всего пресечено свыше 21 тысячи нарушений правил дорожного движения, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Большинство ДТП происходит в часы пик. Основные причины остаются неизменными — это невнимательность, превышение скорости и игнорирование правил. Мы усиливаем контроль и профилактику, чтобы минимизировать риски и повысить безопасность на дорогах», — подчеркнул Булат Иманов.
В полиции добавили, что работа по предупреждению нарушений будет продолжена.
Снег в апреле: синоптики предупреждают о похолодании
Не исправил — заплатишь: как наказывают предпринимателей в Костанае
