Думаю, пик эпидемии Казахстан пройдет в апреле — глава Минздрава

Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал, когда распространение коронавируса в Казахстане может пойти на спад, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Основная цель — это избежать резких пиков, поскольку это очень большая нагрузка на страну, особенно на медиков, на отделения реанимации, на лекарственное обеспечение. Поэтому, в целом, думаю, что основной пик эпидемии мы в апреле пройдем. Далее будем продолжать карантинные меры с целью поэтапного снижения передачи инфекции в Казахстане», — сказал Елжан Биртанов.

Кроме того, глава Минздрава надеется, что количество инфицированных коронавирусом в Казахстане не превысит 3,5 тысячи человек.

По состоянию на 18.50 часов 30 марта в Казахстане подтверждены 302 случая регистрации коронавируса.

В Нур-Султане — 168 случаев, Алматы — 73 случая, Карагандинской области — 13 случаев, Атырауской области — 12 случаев, Акмолинской области — 9 случаев, Жамбылской области — 3 случая, Шымкенте — 2 случая, Восточно-Казахстанской области — 2 случая, Алматинской области — 8 случаев, Актюбинской области — 2 случая, Северо-Казахстанской области — 1 случай, Павлодарской области — 1 случай, Мангистауской области — 1 случай, Кызылординской области — 5 случаев, Западно-Казахстанской области — 2 случая.

Последние случаи зарегистрированы в Нур-Султане — 1 случай, Карагандинской области — 6 случаев, Алматинской области — 1 случай (итого 8).