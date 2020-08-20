«Думал, что не найдут». Полицейские спустя год вернули костанайцу украденный велосипед

Житель города Костанай Акан Сисенгалиев поблагодарил сотрудников отдела полиции Костанайского района за раскрытие кражи велосипеда.

Преступление было совершено 26 августа 2019 года в поселке Мичурино Костанайского района. Его велосипед находился у знакомого, который оставил его внутри надворной постройки. Утром транспортного средства на месте не оказалось, а навесной замок был сорван.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен. 45-летний мужчина, ранее судимый, успел продать велосипед. Опытный следователь капитан полиции Айгуль Сергазинова раскрыла совершенное преступление. В результате чего, даже почти через год, похищенное имущество возвращено владельцу.

Акан Сисенгалиев тепло поблагодарил полицейских за проделанную работу.

«Я думал, что мой велосипед уже не найдут. Нашли. Поэтому хочу поблагодарить отдел полиции Костанайского района. Следователя Сергазинову Айгуль. Хочу сказать большое спасибо! Я очень доволен», — сказал Акан Сисенгалиев.

Вместе с тем, полицейскими проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

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