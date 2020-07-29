«Думал поблагодарить человека». Наказание за дачу взятки назначено бывшему костанайскому чиновнику

Анатолий Павличенко, ранее возглавлявший госучреждение «Центр информатизации и оценки качества образования», подведомственное управлению образования акимата области, перечислил незаконное вознаграждение в 10 тысяч тенге коллеге. В ходе разбирательств подсудимый заключил с прокуратурой процессуальное соглашение, что в итоге и повлияло на судебное решение по нему.

В даче взятки должностному лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, обвинялся бывший руководитель госучреждения «Центр информатизации и оценки качества образования», подведомственное управлению образования Анатолий Павличенко. Согласно обвинению, существует связанная с ним коммерческая организация. Она победила в конкурсе госзакупок образовательных услуг в общем на 158 миллионов тенге. Для того, чтобы в её адрес был ускоренно перечислен очередной платеж в 9 миллионов тенге, Павличенко перевёл на карту сотрудника отдела образования акимата Костаная незаконное вознаграждение. В ходе процесса подсудимый заключил с прокуратурой города сделку о признании вины.

«Подсудимый Павличенко со всеми условиями и требованиями, связанными с процессуальным соглашением в форме сделки и признанием вины, ознакомлен. Пыткам и другим жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство видам обращения и наказания не подвергался. Добровольно заключил процессуальное соглашение»,- сказал государственный обвинитель Асылхан Сабитов.

Наличие у подсудимого малолетних детей, его чистосердечное признание вины и раскаяние, признаны смягчающими обстоятельствами. Обстоятельств вину отягчающих не нашлось.

«Единственное, что со всем согласен, вину признаю,так как думал поблагодарить человека, но оказалось правонарушением. Со всем согласен»,- говорит подсудимый Анатолий Павличенко.

Через защитника за подсудимого ходатайствовали коллективы трех с лишним десятков костанайских образовательных учреждений. Во всех отзывах, по словам адвоката Анатолия Павличенко, он характеризуется с положительной стороны.

«Назначение минимального наказания, а именно в десятикратном размере, мы считаем целесообразным в данном случае. А также, судьбу вещественных доказательств, а именно телефона марки iPhone, принадлежащий Павличенко, вернуть его по принадлежности»,- сказал Сабиржан Турсунов, адвокат Анатолия Павличенко

Подсудимый предоставил в суд справку о том, что у него на счёте уже есть деньги для уплаты штрафа. С учётом того, что сумма взятки составляла 10 тысяч тенге, сумма штрафа составила 100 тысяч.

«Я хотел принести извинения, так как сколько лет проработал на гражданской службе, государственной службе. Просто такая ошибка получилась. Приношу извинения»,- говорит подсудимый Анатолий Павличенко.

В итоге суд заключение процессуального соглашения утвердил. Еще одним наказанием для Анатолья Павличенко, стало пожизненное лишение его права занимать должности на госслужбе и в подведомственных государству структурах.

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