«Думала он пропал» — жительница Костаная спустя несколько лет узнала правду о своем дедушке-фронтовике

Жительница Костаная Аконай Искакова долгие годы считала своего дедушку без вести пропавшим, по крайней мере такую весть её семье сообщили ещё в 1941 году. Но оказалось, что он не пропал, а погиб в конце войны. И был захоронен на братском кладбище в Ленинградской области. А чуть больше недели назад ей сообщили, что его имя увековечено на российском обелиске, передает alau.kz

Аконай Искакова всю свою жизнь считала, что ее дедушка — Комсаги Искаков без вести пропал во время Великой Отечественной войны. Так считали все родственники солдата. Все, что Аконай помнит из рассказов отца это то, что Комсаги Искаков родился в 1899 году в Ново-Алексеевском сельском округе Костанайской области. Был призван в ряды армии, воевал под Ленинградом. А в 1941 году в дом Искаковых пришла весть, что глава семьи пропал без вести. И только спустя несколько десятков лет стало известно обратное.

«В совзохе к нам как-то приехал ветеран. Чисто случайно встретил отца и по фамилии он говорит: «Я с твоим отцом в 1943 году лежал в госпитале в Ленинграде». Ну и после этого как-то хотелось найти. Мы думали пропал без вести в 1941 году, а оказывается в 1943 году его еще видели живым в госпитале», — рассказала внучка Аконай Искакова.

Такая весть всех удивила, в это было сложно поверить. Семья хотела найти доказательства, но не знала, куда и к кому обратиться. И снова, по чистой случайности Аконай узнала в интернете о Михаиле Кошалко, который уже долгие годы занимается поиском пропавших во время войны костанайцев. Она сразу написала Михаилу. Спустя несколько дней пришел ответ.

«Призван Убаганским РВК Кустанайской области. Рядовой. 53 отдельная стрелковая бригада. Убит 28 января 1944 года. Похоронен поселок Горка Тосненский район, Ленинградская область», — было сказано в сообщении.

Гибель в 1944 году, а не пропажа солдата подтвердилась.

«В колхозе он был кузнецом, он был великий человек, сильный. И вот он до 44 года продержался под Ленинградом, несмотря на все трудности, которые были. Поэтому я горжусь своим дедом», — поделилась Аконай Искакова.

Женщина решила на этом не останавливаться, она хотела, чтобы имя ее деда было вписано в историю. Поэтому связалась с Тосненским военкоматом.

«Там большое братское захоронение, хотела узнать есть ли он в списках увековеченных. Они мне ответили, что нет. Потому что заявки не было. Никто его не искал. У них данные только были и все. Я им написала заявление, просьбу чтобы увековечить. И отправила им этот список от поисковиков, что он действительно там похоронен», — добавила Аконай Искакова.

Ей пообещали, что к 75-летию победы в Великой Отечественной войне имя Комсаги Искакова появится на мемориале берёзовой аллеи в городе Любань Лениградской области. Так и случилось. Чуть больше недели назад Аконай прислали фотографию с новым списком имен на монументе. Аконай Искакова не перестает благодарить Михаила Кошалко, который все это время помогал и направлял ее. Теперь она мечтает как можно быстрее попасть на ту самую березовую аллею, где похоронен её дед.

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