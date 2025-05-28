Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) объявило 6 июня 2025 года первым днём Курбан айта, одного из главных исламских праздников. Празднование продлится до воскресенья, 8 июня, передаёт BAQ.KZ.

Согласно исламскому лунному календарю, месяц Зуль-хиджа начинается после появления новой луны, что в этом году произошло 27 мая. Таким образом:

День Арафат приходится на 5 июня (четверг);

Курбан айт начнется 6 июня (пятница).

Для большинства казахстанцев это означает три выходных дня подряд — с 6 по 8 июня. Однако, как уточняется, работающие по шестидневному графику будут трудиться в субботу, 7 июня.

О духовной значимости

Первые десять дней месяца Зуль-хиджа считаются особо благословенными. В этот период мусульмане стремятся к совершению добрых дел, молитв и постов. Пост в день Арафат, по хадисам, способен искупить грехи прошлого и наступающего года.

После праздничной молитвы в утренние часы 6 июня мусульманам рекомендуется совершить жертвоприношение – кұрбан. Это обязательный ритуал для тех, кто имеет такую возможность, и его можно выполнять в течение трёх дней после праздника.

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