Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания будет сотрудничать с органами власти разных стран в ответ на их юридические запросы, передает informburo.kz

«Чтобы ещё больше удержать преступников от злоупотребления поиском Telegram, мы обновили наши условия обслуживания и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всём мире. Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам власти в ответ на обоснованные юридические запросы», – написал Павел Дуров.

Глава Telegram также рассказал, что за последние несколько недель команда модераторов, используя искусственный интеллект, сделала поиск в Telegram намного безопаснее. Весь проблемный контент, обнаруженный командой, больше не доступен.

«Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров. Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы почти миллиарда пользователей», – подчеркнул Павел Дуров.

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