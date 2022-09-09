Душевой трап – особенности выбора

Душевая кабина без поддона – тренд в обустройстве интерьера ванной комнаты. Такие кабины гораздо просторнее более привычных конструкций с высоким поддоном и смотрятся более эффектно. При этом для корректной эксплуатации слива важно грамотно подобрать душевой трап. Об особенностях выбора мы и расскажем.

Что такое трап для душа?

Трап для душа представляет собой сетку, которая накрывает место слива. Он может изготавливаться в различных вариантах, при этом купить душевой трап следует по нескольким причинам:

он позволяет равномерно распределять водный поток по всей площади сливного отверстия;

улучшает внешний вид слива;

не позволит потерять ювелирные украшения или другие вещи;

защищает от плесени и грибка.

При покупке трапа стоит учитывать различные моменты, которые позволят вам получить максимум пользы от использования изделия.

Критерии выбора душевого трапа

Выбирая данную деталь, важно определиться с такими нюансами:

материалом;

высотой;

количеством отверстий;

количеством отводов.

От материала напрямую зависит прочность и долговечность изделия. Важно выбирать не только плотный металл, но также обращать внимание на его защищенность от воздействия влаги. Это может быть нержавеющая сталь (в качестве бюджетного варианта) или медь (среди изделий премиального класса). Также немалым спросом пользуются пластиковые и чугунные детали.

Высота напрямую влияет на производительность слива. Это же касается размеров изделия. К примеру, для квартир вполне достаточно среднего отвода воды, который обеспечит хорошую пропускную способность.

Количество и частота отверстий не только определяет скорость слива, но и обеспечивает дополнительную защиту от потери мелких предметов. Что касается отводов, классические трапы оснащаются всего одним выводом под слив. Если душевая кабина и раковина имеют общий слив, есть смысл установить деталь с двумя отводами.

Надеемся, что наши советы помогут вам сделать правильный выбор. А в интернет-магазине Snabshop вы найдете большой выбор сантехники. Помните, в обеспечении комфорта важна каждая мелочь, даже душевой трап!

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