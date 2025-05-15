За четыре месяца 2025 года оперативники территориальных департаментов полиции при координации департамента криминальной полиции МВД РК задержали 264 лица, находившихся в межгосударственном и международном розысках по линии МВД зарубежных стран за совершение различных уголовных преступлений, передает Polisia.kz.
В Жамбылской области задержан 48-летний гражданин Республики Узбекистан, который в феврале в Ташкентской области в ходе семейной ссоры нанес своей супруге множественные телесные повреждения, повлекшие ее смерть. В Туркестанской области задержан и взят под стражу 71-летний мужчина, находившийся в розыске с 2003 года по подозрению в совершении убийства.
В городе Алматы задержан и водворен в изолятор временного содержания узбекистанец, находившийся в межгосударственном розыске. В 2012 году в городе Чирчик он в ходе конфликта жестоко избил и задушил свою сожительницу.
В Жамбылской области задержан и водворен в изолятор временного содержания гражданин Кыргызстана. В 2022 году в городе Липецк РФ мужчина в ходе конфликта с применением ножа убил своего знакомого. За пределами страны по запросам МВД Республики Казахстан разысканы 57 уголовных преступников.
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