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Два автобуса столкнулись в Костанае — видео

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ДТП произошло в Костанае на проспекте Кобланды Батыра около поликлиники №3. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции области. 

61-летний водитель, управляя автобусом маршрута №13 марки «Мерседес», не соблюдая дистанцию совершил столкновение с маршрутным автобусом маршрута №5 марки «Вольво».

В дорожно-транспортном происшествии с участием двух маршрутных автобусов никто не пострадал.

По факту ДТП собран административный материал для принятия процессуального решения

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