Два автобуса столкнулись в Костанае — видео

ДТП произошло в Костанае на проспекте Кобланды Батыра около поликлиники №3. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции области.

61-летний водитель, управляя автобусом маршрута №13 марки «Мерседес», не соблюдая дистанцию совершил столкновение с маршрутным автобусом маршрута №5 марки «Вольво».

В дорожно-транспортном происшествии с участием двух маршрутных автобусов никто не пострадал.

По факту ДТП собран административный материал для принятия процессуального решения

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.