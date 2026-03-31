Два автобусных маршрута изменят схему движения в Костанае

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Костаная сообщил о временном ограничении движения транспорта на одном из участков улицы Пушкина.
С 11 по 13 июня текущего года будет перекрыт участок дороги от улицы Алтынсарина до проспекта Абая. Ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ.
Изменится схема движения автобусов
В связи с перекрытием участка дороги будут внесены изменения в схемы движения городских автобусных маршрутов №13 и №21.
Жителей и гостей города просят заранее учитывать изменения при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты движения.
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