Два автомобиля столкнулись на «Корейском мосту» — видео

Видео с места происшествия прислали на редакционный WhatApp Алау наши читатели. В пресс-службе ДП Костанайской области прокомментировали ДТП.

29 июля 2020 года на пульт «102» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Костанай по улице Кубеева (Корейский мост) около 19.00 часов.

Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что 45-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ- 2112», следуя в направлении города Тобыл выехал на полосу встречного движений и допустил столкновение с автомашиной «LADA Largus».

Водитель «ВАЗа» с признаками алкогольного опьянения был помещен в ЦВАиД (медвытрезвитель), где у него взят глубокий анализ крови. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. По факту ДТП собран материал, для принятия процессуального решения.

Участники ДТП были осмотрены бригадой скорой помощи, обращений из больниц не поступало.

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