Два автомобиля столкнулись на трассе Костанай-Рудный, пострадали водители

11 сентября около 21:45 часов на автодороге Костанай-Рудный 60-летний водитель, управляя автомашиной «Фольксваген», не уступил дорогу водителю «Ауди» и совершил столкновение с автомобилем под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя с незначительными травмами доставлены в городскую больницу на амбулаторное лечение.

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