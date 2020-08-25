Два автомобиля столкнулись на трассе в Костанайской области, погиб водитель

Две Audi столкнулись на трассе Аркалык-Торгай в Костанайской области. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области

24 августа около 01:20 часов на автодороге Аркалык-Торгай, 44-летний водитель, управляя автомашиной «Audi-89», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной «Audi А4» под управлением 20-летнего водителя.

В результате ДТП 44-летний водитель от полученных травм скончался в больнице. Другой водитель с различными травмами госпитализирован в Аркалыкскую центральную больницу.

По данному факту начато досудебное расследование.

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