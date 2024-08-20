Два автомобиля в кювете. Авария произошла на трассе «Костанай-Рудный»

В ДП Костанайской области сообщили о том , что на автодороге “Костанай-Рудный» четыре человека пострадали в результате ДТП.

19 августа на автодороге “Костанай-Рудный” между поселком Кунай и садоводческим обществом «Элеваторщик» 44-летний водитель BMW следуя в сторону областного центра, при перестроении допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем Volkswagen Transporter.

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«Обе машины опрокинулись в кювет. В результате ДТП оба водителя и два пассажира с обоих авто получили травмы. По данному факту полицией начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы. Полицейские призывают строго соблюдать ПДД», — сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

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