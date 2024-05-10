Два автомобиля в один день загорелись в Костанайской области

По сообщению МЧС РК в Костанайской области за один день, 10 мая 2024 года, загорелись два автомобиля

В Костанае ранним утром произошло загорание моторного отсека и салона легкового автомобиля.

Пожар ликвидирован за 20 минут силами спасателей.

Второй случай произошел в городе Рудный. Автомобиль удалось потушить за 13 минут. Жертв и пострадавших в обоих случаях нет.

Предварительная причина — короткое замыкание электропроводов.

Видео возгорания автомобиля в Рудном присланное нашим подписчиком.

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