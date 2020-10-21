Два человека без вести пропали в Костанайской области

Информацию о розыске распространил поисково-спасательный отряд «Дос» на своей странице в Instagram.

Абиев Сабуги Контай-Оглы, родился 21 сентября 1994 года рождения. Пропал 16 октября в поселке Кушмурун Аулиекольского района, вышел из дома и до сих пор не вернулся, местоположение не известно.

Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, глаза карие, на левом плече татуировка в виде черепа. Был одет: толстовка серого цвета, черное трико, серые мокасины, джинсовый рюкзак. Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении данного человека просим сообщить по телефонам:

8-777-973-19-40, 8-707-197-18-48, горячая линия: 8-707-252-15-00.

Петушков Александр Васильевич, 1956 года рождения. Пропал 9 октября в поселке Заря Карасуского района.

Примеры: отсутствие кисти рук. Рост 175 см, нормального телосложения, волосы черные с сединой, глаза темно-зеленые. Одежда: предположительно куртка камуфляжная, свитер в сине-белую полоску, черные брюки, черная вязаная шапка. Нуждается в медицинской помощи. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии: 8 (71452) 95-418.

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