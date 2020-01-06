Два человека погибли при пожаре в Костанайской области

6 января в 01:40 в селе Веренка Карабалыкского района произошел пожар в частном жилом доме, сообщает alau.kz

Произошло обрушение кровли, дом полностью уничтожен огнем. На месте происшествия проводилась разборка, тушение и поиск пострадавших. Пожар локализован в 03:32 и полностью ликвидирован в 07:03.

«В ЦРБ с.Карабалык госпитализирован мужчина 1956 года рождения инвалид-парализации нижних конечностей с ожогами тела 30-40 % 2-ой степени, состояние здоровья тяжелое»,- сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Также на месте пожара обнаружены два угоревших трупа. Личности пострадавших и причина пожара устанавливаются.