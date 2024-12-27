В Карабалыкском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении директора ТОО. Компания занималась строительством металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в поселке Карабалык. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Судом установлено, что в июле 2024 года подсудимый допустил к осуществлению самостоятельных верхолазных строительно-монтажных работ своих подчиненных Н. и К. без надзора опытного работника. Был использован подъемник телескопического прицепного марки «HPLift 15T», проверка технического состояния которого не осуществлялась.
В результате допущенных нарушений Н. и К. упали с площадки стрелы подъемника, находящейся на высоте 10-11 метров от земли. Они получили телесные повреждения, которые повлекли смерть.
Подсудимый вину признал в полном объеме и в содеянном раскаялся.
Потерпевшая сторона просила не лишать подсудимого свободы.
Суд назначил подсудимому наказание в виде четырех лет лишения свободы с применением ст.63 УК условно, с лишением права заниматься деятельностью в сфере архитектуры, градостроительства и строительства на срок 3 года.