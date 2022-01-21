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Два человека погибли в результате ДТП в Костанайской области

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Как сообщают сотрудники департамента полиции региона, автокатастрофа произошла на трассе «Костанай- Аулиеколь- Сурган» 20 января.

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    • Около 10:30 на автодороге между посёлками Талапкер и Айсары Костанайского района 66-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ- 2121 — Нива», двигаясь со стороны Аулиекольского района, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «SKODA RAPID» под управлением 58-летнего водителя. В результате ДТП от полученных травм он погиб на месте.

    Водитель «Нивы» скончался при доставлении в ЦРБ.

    53-летний пассажир этого автомобиля был доставлен Костанайскую областную больницу с тяжёлыми травмами. Сейчас, по сообщением представителей областного управления здравоохранения он находится в реанимации, с диагнозом острая, закрытая черено-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

    Всего с начала года на территории Костанайской области произошло 13 ДТП , в которых 10 человек получили ранения, и 8 погибли.

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