Мужчину разыскивают в Костанайской области

В Костанайский области пропал мужчина, сообщает alau.kz.

В социальных сетях волонтеры распространяют информацию о розыске 27-летнего Мираса Касенгалиева. Он 29 ноября ушел из дома в поселке Темирязево Житикаринского района, около 9:00 часов и до сих пор не вернулся. Приметы: азиатского типа лица, рост 176 см, волосы короткие черные, глаза черные. Был одет в синюю осеннюю куртку, черное спортивное трико с белыми лампасами, черную вязанную шапку, черные кроссовки с синими вставками.

Всех, кто имеет какую-либо информацию об их местонахождении, просят обращаться по телефонам: 102 или 8-707-197-18-48.

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