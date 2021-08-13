Два человека скончались за сутки от коронавируса в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

12 августа 2021 года в Костанайской области зарегистрирован 271 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,1%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 74, Костанайский район – 28, г.Рудный – 26, Мендыкаринский район – 26, г.Аркалык – 24, район им.Б.Майлина – 19, Аулиекольский район – 17, Денисовский район – 15, г.Лисаковск – 10, по 8 случаев в Карабалыкском и Узункольском районах, 7 случаев в Сарыкольском районе, 6 в Карасуском районе, 3 случая в Наурзумском районе.

217 обследованы по самообращению, 49 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 224 с симптомами заболевания, 47 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 12 августа 2021г. зарегистрировано 23 855 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 21 521 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 271 621 человек, вторым компонентом 208 551.

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