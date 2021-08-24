Два человека утонули в Костанайской области за сутки

С начала купального сезона на акваториях области утонуло 18 человек из них 6 – дети. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

В Костанайской области за сутки утонуло два человека.

«Только 23 августа зарегистрировано два факта гибели людей на реке Тобол. Это мужчины 1958 и 1968 г.р. Один утонул в Костанае возле малого моста. Второй случай произошел в Рудном, по улице Фролова в необорудованном для купания месте», — сообщили в ДЧС.

В Костанайской области зарегистрировано два случая гибели детей в Костанае, один в Рудном, по одному случаю в Жангельдинском, Федоровском и Костанайском районах.

Спасателями на водоемах с начала купального сезона спасено 17 человек, двое из них подростки. На базе водно-спасательной станции департамента обучено 74 человека, из которых 49 получили справки спасателей — дружинников.

С учетом жаркой погоды на территории области и массового купания населения на водоемах рекомендуем соблюдать следующие правила безопасности на воде:

— купаться только в оборудованных местах;

— не купаться на водоеме в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра взрослых, не заплывать за установленные буйки.

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