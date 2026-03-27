Два Chevrolet обязали передать банку через суд в Костанае





Костанайский городской суд удовлетворил иск банка к гражданину о передаче двух залоговых автомобилей в заклад.

Согласно материалам дела, банк предоставил ответчику займы на приобретение двух автомобилей Chevrolet 2021 и 2022 годов выпуска стоимостью более шести миллионов тенге каждый. Транспортные средства были оформлены в залог для обеспечения обязательств по договорам займа.

Заёмщик своевременно не исполнил обязательства и не погасил задолженность. Банк направил ему требования о передаче автомобилей в заклад, однако они остались без ответа.

На судебном заседании ответчик признал задолженность и попросил предоставить дополнительное время для её погашения. Суд не удовлетворил просьбу, указав, что подобные меры должны быть согласованы до судебного разбирательства.

При рассмотрении дела суд руководствовался положениями Гражданского кодекса Республики Казахстан, регулирующими залог и банковские договоры, а также условиями договоров, которые ответчик подписал добровольно.

Исковые требования банка удовлетворены. Суд обязал гражданина передать банку находящиеся в его владении залоговые автомобили.

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