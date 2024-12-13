Прогноз погоды по Казахстану на 14-16 декабря.

Ожидается резкая смена погоды. Погоду на большей части Казахстана будут определять Северный и Южный циклоны.

14-15 декабря прогнозируются осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки. 16 декабря – снег, на востоке, юго-востоке страны ожидается сильный снег.

По республике ожидаются гололед, туман, усиление ветра, метель.

Понижение температуры воздуха ночью на северо-западе страны до 10-18 мороза, на севере, в центре до 15-25 мороза, на юге, юго-востоке республики до 10-17 мороза, в горных районах до 20-27 мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.