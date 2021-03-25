Два циклона принесут в Казахстан град и сильный дождь

В предстоящие три дня на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает zakon.kz.

На территории Казахстана объединятся два циклона: из районов Средиземного моря и Северо-Западный. Они и будут определять погоду на большей части республики.

С их приходом почти во всех регионах ожидаются осадки, местами сильные, гололедные явления, метели, на юге страны прогнозируются грозы, возможен град, а также прогнозируется небольшое повышение температуры, — сообщили в РГП Казгидромет.

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