Два десятка многоэтажек достроят в микрорайоне «Кунай»

С начала года введено более 379 тысяч квадратных метров жилья с ростом на 13,1%. Принято в эксплуатацию 3 600 квартир. Об этом аким области сообщил на отчетной встрече с населением.

В областном центре подходит к завершению строительство двух микрорайонов «Аэропорт» и «Юбилейный», где уже возведены 76 домов. Завершается строительство еще 12 домов. Продолжается освоение ещё двух новых микрорайонов «Кунай» и «Береке». Здесь будет построено 102 многоэтажных жилых дома и выделено более двух тысяч участков под индивидуальное жилищное строительство.

«На сегодняшний день в микрорайоне «Береке» завершено строительство восьми домов. В микрорайоне Кунай в текущем году будет завершено строительство 19 многоквартирных домов. В целях улучшения архитектурного облика Костаная ведется работа по ремонту кровли и фасадов многоэтажных домов. За два года улучшен внешний вид 57 домов. В 2021 году работы будут продолжены», — сообщил глава области.

Что касается предоставления жилья нуждающимся гражданам, то в 2020 году выдана 281 квартира, в том числе 153 – многодетным семьям, детям-сиротам – 51, социально-уязвимым слоям населения, бюджетникам, а также остальным категориям – 77. Особое внимание уделено мерам по поддержке многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей инвалидов. На эти цели в 2020 году были выделены средства в объеме 900 миллионов тенге. Выкуплено 109 квартир, общей площадью семь тысяч квадратных метров. Кроме того, повышению доступности жилья, особенно для социально-уязвимых слоев населения, способствуют программы ипотечного кредитования, реализуемые в рамках программы «Нұрлы жер», где определяющим фактором являются доходы населения.

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