Сотрудники МЧС спасли женщину в Костанайской области после двухдневных поисков.

В Джангельдинском районе успешно завершились двухдневные поиски женщины 2000 года рождения, которая вечером 8 января ушла из дома в неизвестном направлении.

Видео пресс-службы ДЧС области

Пропавшая женщина была обнаружена спасателями в степи.

Сразу после нахождения спасатели поместили девушку в теплую машину, где напоили горячим чаем и помогли согреться. Спасенная передана в руки врачей скорой помощи и доставлена в больницу села Торгай.

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