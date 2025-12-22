Повторные аварии — у каждого пятого

В Костанае фиксируют рост числа повторных дорожно-транспортных происшествий. По данным полиции, 20% водителей — это 142 человека, которые в течение года стали участниками двух ДТП. Об этом сообщил начальник управления полиции Костаная Булат Иманов.

Три и даже четыре ДТП за год

Также выявлены водители, которые привлекались к ответственности три раза за совершение ДТП — таких шесть. Ещё один водитель в текущем году отметился сразу четырьмя авариями .

Два ДТП за сутки и «серия» каждый день

Отдельно отмечаются случаи, когда один и тот же водитель совершает по два ДТП в один день. Зафиксированы и факты, когда аварии происходят ежедневно подряд — сегодня ДТП и уже на следующий день снова ДТП. Бывают ситуации, когда водитель попадает в две аварии за одну неделю — в начале и в конце недели.

Полиция: проблема — в дисциплине за рулём

В полиции подчеркивают: такая статистика указывает на низкий уровень водительской дисциплины и отсутствие «водительской солидарности» на дорогах. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефоны и строго следовать правилам дорожного движения.

