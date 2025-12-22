Повторные аварии — у каждого пятого
В Костанае фиксируют рост числа повторных дорожно-транспортных происшествий. По данным полиции, 20% водителей — это 142 человека, которые в течение года стали участниками двух ДТП. Об этом сообщил начальник управления полиции Костаная Булат Иманов.
Три и даже четыре ДТП за год
Также выявлены водители, которые привлекались к ответственности три раза за совершение ДТП — таких шесть. Ещё один водитель в текущем году отметился сразу четырьмя авариями .
Два ДТП за сутки и «серия» каждый день
Отдельно отмечаются случаи, когда один и тот же водитель совершает по два ДТП в один день. Зафиксированы и факты, когда аварии происходят ежедневно подряд — сегодня ДТП и уже на следующий день снова ДТП. Бывают ситуации, когда водитель попадает в две аварии за одну неделю — в начале и в конце недели.
Полиция: проблема — в дисциплине за рулём
В полиции подчеркивают: такая статистика указывает на низкий уровень водительской дисциплины и отсутствие «водительской солидарности» на дорогах. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефоны и строго следовать правилам дорожного движения.
Незаконная религиозная деятельность под видом благотворительности выявлена в Костанае
Жаңалықтар - 19.12.25
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.