Два факта. В Костанайской области от ножевых ударов один мужчина погиб, другой доставлен в больницу

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На пульт «102» ЦОУ управления полиции Рудного поступило сообщение о том, что в приемный покой городской больницы доставлен 42-летний мужчина с проникающей раной.
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В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 43-летний подозреваемый. Полиция установила, что, подозреваемый в результате возникшего конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение.
Еще один случай произошёл в Костанае. Полицейскими города задержан 38-летний мужчина, который нанес ножевое ранение 57-летнему мужчине, который скончался от полученных телесных повреждений на месте происшествия.
По данному факту ведется досудебное расследование по ст.99 ч.1 УК РК.
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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