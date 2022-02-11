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Два факта. В Костанайской области от ножевых ударов один мужчина погиб, другой доставлен в больницу

Фото из открытых источников

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На пульт «102» ЦОУ управления полиции Рудного поступило сообщение о том, что в приемный покой городской больницы доставлен 42-летний мужчина с проникающей раной.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 43-летний подозреваемый. Полиция установила, что, подозреваемый в результате возникшего конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение.

Еще один случай произошёл в Костанае. Полицейскими города задержан 38-летний мужчина, который нанес ножевое ранение 57-летнему мужчине, который скончался от полученных телесных повреждений на месте происшествия.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст.99 ч.1 УК РК.

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