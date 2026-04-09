Два года условно: вынесен приговор по делу о гибели пассажирки в ДТП в Костанайской области





Наурзумский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 345 УК РК).

Как установил суд, авария произошла 17 октября 2025 года на автодороге Аулиеколь – Жолдама возле села Кожа Наурзумского района.

Подсудимый, управляя автомобилем ВАЗ-2115, при возникновении опасности на дороге не убедился в безопасности движения и проигнорировал световые сигналы аварийной остановки, включенные на припаркованных вдоль проезжей части автомобилях. Переключив дальний свет фар на ближний, он допустил столкновение с автомобилем «ГАЗель», который стоял в попутном направлении после ранее произошедшего ДТП с участием КАМАЗа.

В результате аварии пассажирка автомобиля ВАЗ-2115 от полученных травм скончалась на месте происшествия.

В ходе судебных прений государственный обвинитель просил назначить подсудимому 2 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. При этом прокурор просил считать наказание условным.

Потерпевшая претензий к подсудимому не имеет. Сам обвиняемый вину не признал.

При назначении наказания суд учел наличие у подсудимого малолетних детей как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 2 года лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. На основании статьи 63 УК РК наказание постановлено считать условным.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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