Два инсульта и два суицида. Адвокат о костанайцах, которые брали миллионы в кредит, чтобы вложиться в финпирамиду

Пять месяцев в костанайском суде идет рассмотрение дела о создании и руководстве финансовой пирамидой. Обвиняемая — жительница Лисаковска Шахерезада Исина. Сначала она находилась под домашним арестом, но в начале июня была заключена под стражу. Согласно обвинению её действия нанесли ущерб десяткам потерпевших.

По их показаниям, в пирамиду они попадали, встретив знакомых, которые рассказывали о работе в электронном магазине, и зазывали посетить офис компании. Приходящие туда соглашались внести свои средства, для чего некоторые брали кредиты в банке.

«Только на счета Исиной в банках второго уровня поступили денежные средства от потерпевших, которые вовлечены в финансовую пирамиду компании QNET в сумме 38 миллионов тенге. В результате преступных действий Исиной причинен материальный ущерб 94-м вкладчикам, на общую сумму в 86 миллионов», — сообщила государственный обвинитель Салтанат Бейсембаева.

Это ущерб в особо крупном размере. Ранее, некоторые пострадавшие заявляли, что хотят возврата потраченных денег, и просили поэтому не лишать Исину свободы. Гособвинитель отметила, что сама подсудимая вину не признала, и заявляла, что является такой же пострадавшей как и остальные люди. Представитель гособвинения в ходе прений пояснила, что Исиной совершено тяжкое преступление, но обстоятельств отягчающих её вину, впрочем, как и смягчающих, нет.

«Прошу суд признать Исину Шахерезаду признать виновной. И назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях, сроком на 7 лет. Отбывание наказания определить в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», — сказала гособвинитель.

Иски 94-х потерпевших гособвинитель предлагает оставить на рассмотрение в гражданском порядке. Представитель вкладчиков в суде заявила, что все они просят взыскать с Исиной суммы ущерба. Действия подсудимой, по словам адвоката потерпевших, сказались не только на материальном благополучии людей. Закредитованные ради вкладов граждане большую часть зарплаты теперь относят в банки. Переживания отразились и на их здоровье. Адвокат сообщила о двух инсультах среди пожилых вкладчиков, и двух суицидах среди молодых. Приговор по делу будет оглашен в ближайшие дни.

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