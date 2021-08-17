Два костанайца отравивились ядовитыми парами в техническом колодце — ДЧС

16 августа в 22:41 в дежурную часть оперативно спасательного отряда ДЧС Костанайской области поступил звонок от гражданина, который стал очевидцем чрезвычайного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Как выяснилось, на открытой территории одного из торговых предприятий Костаная были обнаружены в бессознательном состоянии двое рабочих 1990 г, 1991 г. рождения в канализационном очистительном колодце. При попытке прочистить септик, пострадавшие чуть было не стали жертвами ядовитых испарений.

В 22:49 спасатели прибыли со всем оборудованием к месту происшествия и с помощью страховочной веревки и надлежащих дыхательных аппаратов спустились в колодец. На глубине 2-3 метров находились мужчины, которых подняли на поверхность. Состояние после отравления аммиаком и сероводородом у пострадавших было весьма тяжелым. Одному из них спасатели оказали первую доврачебную помощь, далее оба были переданы в руки медикам.

На данный момент пострадавшие находятся в больнице, состояние удовлетворительное. По словам врачей, их выпишут уже совсем скоро.

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