Два лжетеррориста за одни сутки задержаны в Костанайской области

Два анонимных сообщения о возможном акте терроризма зафиксировали дежурные службы полиции Костанайской области за прошедшие сутки, такую информацию распространил Антитеррористический центр РК.

31 января т.г. дежурная служба отдела полиции г.Житикара приняла сообщение от неизвестного мужчины о возможном акте терроризма на одной из детских площадок города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в состоянии алкогольного опьянения задержан гражданин РК «Б» 1968 г.р. (ранее судимый за кражу), совершивший ложный звонок.

Аналогичный факт зарегистрирован в ночь с 31 января на 1 февраля т.г. в Сарыкольском районе. Неизвестный гражданин позвонил в дежурную часть отдела полиции Сарыкольского района и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в частном доме по ул. Набережная в поселке Сарыколь.

Специалистами названный дом и прилегающая к нему территория была осмотрена, взрывоопасных веществ и взрывных устройств не обнаружено.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в состоянии алкогольного опьянения задержан гражданин РК «М» 2002 г.р., состоящий на психоневрологическом учете и ранее осужденный за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма.

В отношении указанных граждан начато досудебное производство по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма – наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.).

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