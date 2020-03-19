Два миллиона гектаров пастбищ не используются в Костанайской области

2 миллиона гектаров пастбищ в Костанайской области сегодня не используются по своему прямому назначению. Вернуть эти земли в госфонд в этом году стало еще сложнее — в стране начал действовать мораторий на проверки малого и микробизнеса. Но изменить ситуацию, как подчеркнул первый заместитель главы региона Гауез Нурмухамбетов, сможет космомониторинг и оцифрованные карты земли, сообщает alau.kz

Последние два года в Костанайской области идет оцифровка земель сельскохозяйственного назначения. По официальным данным, сейчас работы завершены на пашне, но по пастбищам они выполнены на 87%. Осталось оцифровать еще 552 тыс. га, чуть больше половины из которых находятся в Федоровском районе и ещё часть в Узункольском. Как отмечают чиновники, сельхозникам нужно поторопиться, так как в прошлом году Костанайская область определена пилотной по космомониторингу земель сельхозназначения.

«С начала полевых работ текущего года будет вестись космический мониторинг по рациональному использованию.В связи с этим акцентирую на это внимание акимов районов, руководителей сельхозформирований по обеспечению достоверной статотчетности по итогам посевных работ, в том числе наличия паров. Все некорректные данные будут выявляться, законом предусматривается ответственность. Неиспользуемая земля будет возвращаться в госземзапас»,-говорит первый заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов.

Космический мониторинг позволит проводить обследование и выявлять неиспользуемые земли без нарушения норм моратория, который действует сейчас для малого и макробизнеса. Проверяющим органам не нужно будет для этого выезжать на участки и официально открывать проверку. Для Костанайской области, отмечает Гауез Нурмухамбетов, это важно, потому что в регионе есть хозяйства, которые взяли в аренду 2,2 миллиона гектаров земли для пастбищ, а фактически животноводством они не занимаются. То есть земля по назначению не используется.

«Большая программа впереди, на контроле держим. Будет дан старт, заходит большой инвестор и задания увеличивают по завозу скота и поэтому хозяйства, которые не занимаются животноводством 444. Еще раз внимательно проанализируйте, занимайтесь животноводством»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Работу по оцифровке земель руководство области поручило завершить в регионе уже к 1 апреля. Иначе у агробизнесменов могут возникнуть проблемы, потому что уже в 2021 году полученные данные по оцифровке полей от космомониторинга будут напрямую привязаны к системе получения субсидий от государства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.